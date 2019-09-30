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      Розклали намети та підпалили шини: у Запоріжжі ветерани АТО пікетують Держгеокадастр

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      У Запоріжжі ветерани війни пікетують будівлю Геокадастру. Вони розклали намети та палять шини, вимагаючи в обласної влади свої земельні ділянки, які вони уже давно, за законом, мали б отримати. Але роки йдуть, а землі все немає.

      Ветерану-десантнику Олегу Моторному виділили землю майже два роки тому. Чоловік оплатив усі бюрократичні процедури, та потім виявилося, що земля вже зайнята. Хто винен – незрозуміло.

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      Він повідомив, що на 108 гектарів землі претендувало 54 людини, тобто по 2 гектари кожному. Пікетувальники принесли під двері Геокадастру шини та стоси своїх паперів із відмовами в отриманні землі. Біля входу поставили намет і приготувались до тривалої облоги будови.


      Ветерани АТО вимагають розв'язання питання з землею

      Вони нарікають, що втомилися роками витрачати власні кошти на оформлення примарної землі. Дехто назбирав уже понад п'ять відмов.

      Ми всі отримували відмови. Ми заплатили на оформлення по п'ять тисяч – ані грошей, ані землі. Тиша і спокій. Напевно чекають на розпродаж землі, а що залишиться – дадуть нам,
      – обурився ветеран Ігор Коцюк.

      Ветерани сподівалися особисто висловити свої вимоги новому керівнику області Віталію Туринку. В обласній адміністрації повідомили, що зустріч відбудеться, але аж у середу.

      Пікет ветеранів АТО

      Ветерани погодилися почекати два дні, але, оскільки їх акція безстрокова, з-під будівлі Геокадастру нікуди не підуть. Допоки питання не зрушиться з мертвої точки.

      blog_ava
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      30 вересня
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Протести Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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