У Харкові протестували проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

28 вересня під стінами апеляційного суду Харкова зібралися протестувальники, які виступили проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей.

На протест прийшли близько сотні представників різних громадських організацій та родичі загиблих. Люди вимагали спершу винести обвинуваченим вирок, а вже потім, якщо це буде потрібно, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією, повідомляє "Радіо Свобода".

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Причиною протестів під стінами суду стала інформація про внесення трьох підозрюваних у теракті 22 лютого 2015 року – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова – до списків на обмін з Росією.

До слова, раніше адвокат одного з трьох фігурантів справи, обвинувачуваних в теракті під час Маршу єдності в Харкові у лютому 2015 року, заявив, що їх внесли до Кремлівського списку.

Водночас учасники протестів нагадали, що всі троє підозрюваних є громадянами України, і їх видача Росії свідчитиме про "безкарність здійснення терактів на території України". Разом з тим протестувальники попередили, що це була лише попереджувальна акція і заявили про плани продовжити протести.



Учасники протесту у Харкові / Фото "Радіо Свобода"

Варто зазначити, що напередодні проведення акції представники громадських організацій написали звернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою не допустити обміну обвинувачених у теракті.

​Важливо! 7 вересня 34 українських політв'язнів та військовополонених моряків повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

Раніше українська омбудсвумен Людмила Денісова запевняла, що наступний етап обміну полоненими між Україною і Росією нині на фазі узгодження.

Що відомо про теракт у Харкові?Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.



Внаслідок цього на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Травмовано було ще дев’ять осіб.