Росія хоче обміняти українських політв'язнів на харківських терористів

Адвокат одного з трьох фігурантів справи, обвинувачуваних в теракті під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року, заявив, що їх внесли до Кремлівського списку. Йдеться про Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова.

"Нелюдів збираються відпустити на свободу", – повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

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"Майже триста наших полонених в Росії та на окупованій території. Їх треба витягати. Достатньо послухати розповіді про тортури від тих, хто повернувся звідти. Але питання в тому – яка ціна. Що відчуватимуть батьки Дані, коли вбивць просто відпустять до Росії", – відмітив журналіст Андрій Цаплієнко.

Натомість адвокат Олег Головков наголошує, що не знає, чи погодяться вони на обмін. Постраждалі унаслідок теракту виступають проти такого обміну і наголошують, що він можливий лише за умови, якщо суд винесе їм вирок.

Дивіться відео: адвокат пояснив позицію потерпілих щодо такого обміну

​Важливо! 7 вересня 34 українських політв'язнів та військовополонених моряків повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

Зазначимо, що раніше українська омбудсменка Людмила Денісова запевняла, що наступний етап обміну полоненими між Україною і Росією нині на фазі узгодження.

Що відомо про теракт у Харкові? Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.



Внаслідок цього на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Травмовано було ще дев’ять осіб.