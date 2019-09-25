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      Россия хочет обменять украинских политзаключенных на харьковских террористов

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      Россия хочет обменять украинских политзаключенных на харьковских террористов
      Россия хочет обменять украинских политзаключенных на харьковских террористов / kh.suspilne.media

      Адвокат одного из трех фигурантов дела, обвиняемых в теракте во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года, заявил, что их внесли в Кремлевский список. Речь идет о Владимире Дворникове, Викторе Тетюцком и Сергее Башлыкова.

      "Нелюдей собираются отпустить на свободу", – сообщил военкор Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

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      "Почти триста наших пленных в России и на оккупированной территории. Их надо вытягивать. Достаточно послушать рассказы о пытках от тех, кто вернулся оттуда. Но вопрос в том – какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию", – отметил журналист Андрей Цаплиенко.

      Зато адвокат Олег Головков отмечает, что не знает, согласятся ли они на обмен. Пострадавшие в результате теракта выступают против такого обмена и подчеркивают, что он возможен лишь при условии, если суд вынесет им приговор.

      Смотрите видео: адвокат объяснил позицию потерпевших относительно такого обмена

      ​Важно! 7 сентября 34 украинских политзаключенных и военнопленных моряков вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

      Отметим, что ранее украинская омбудсмен Людмила Денисова уверяла, что следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией сейчас на фазе согласования.

      Что известно про теракт в Харкове? Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни возле Дворца спорта. Рядом с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине бомба.

      В результате этого на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко из сопровождения колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Травмированы были еще девять человек.

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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Жертвы Теракт в Харькове Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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