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      В Харькове протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

      24 Читати новину українською
      Протесты в Харькове
      Протесты в Харькове / Радио Свобода

      28 сентября под стенами апелляционного суда Харькова собрались протестующие, которые выступили против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.

      На протест пришли около двух сотен представителей различных общественных организаций и родственники погибших. Люди требовали сначала вынести обвиняемым приговор, а уже потом, если это потребуется, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией, сообщает "Радио Свобода".

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      Причиной протестов под стенами суда стала информация о внесении трех подозреваемых в теракте 22 февраля 2015 – Владимир Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова – в списки на обмен с Россией.

      К слову, ранее адвокат одного из трех фигурантов дела, обвиняемых в теракте во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года, заявил, что их внесли в Кремлевский список.

      В то же время участники протестов напомнили, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, и их выдача России будет свидетельствовать о "безнаказанность совершения терактов на территории Украины". Вместе с тем протестующие предупредили, что это была только предупредительная акция и заявили о планах продолжить протесты.

      протести у Харкові
      Протестующие в Харькове / Фото "Радио Свобода"

      Стоит отметить, что накануне проведения акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

      Важно! 7 сентября 34 украинских политзаключенных и военнопленных моряков вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

      Ранее украинская омбудсвумен Людмила Денисова уверяла, что следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией сейчас на фазе согласования.

      Что известно про теракт в Харкове?Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни возле Дворца спорта. Рядом с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине бомба.

      В результате этого на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко из сопровождения колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Травмированы были еще девять человек.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Протесты Обмен пленными Теракт в Харькове Новости Украины
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