В Харькове протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

28 сентября под стенами апелляционного суда Харькова собрались протестующие, которые выступили против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.

На протест пришли около двух сотен представителей различных общественных организаций и родственники погибших. Люди требовали сначала вынести обвиняемым приговор, а уже потом, если это потребуется, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией, сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Балух поддержал закыртого в карцере политзаключенного Шумкова: трогательное видео

Причиной протестов под стенами суда стала информация о внесении трех подозреваемых в теракте 22 февраля 2015 – Владимир Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова – в списки на обмен с Россией.

К слову, ранее адвокат одного из трех фигурантов дела, обвиняемых в теракте во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года, заявил, что их внесли в Кремлевский список.

В то же время участники протестов напомнили, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, и их выдача России будет свидетельствовать о "безнаказанность совершения терактов на территории Украины". Вместе с тем протестующие предупредили, что это была только предупредительная акция и заявили о планах продолжить протесты.



Протестующие в Харькове / Фото "Радио Свобода"

Стоит отметить, что накануне проведения акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

Важно! 7 сентября 34 украинских политзаключенных и военнопленных моряков вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

Ранее украинская омбудсвумен Людмила Денисова уверяла, что следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией сейчас на фазе согласования.

Что известно про теракт в Харкове?Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни возле Дворца спорта. Рядом с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине бомба.



В результате этого на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко из сопровождения колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Травмированы были еще девять человек.