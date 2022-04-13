Разлучают семьи и отправляют в дальние регионы, – Зеленский о депортации украинцев в Россию

13 апреля 2022 , 14:04
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Владимир Зеленский рассказал международному сообществу, что украинцев принудительно депортируют в Россию с оккупированных территорий.

Захватчики вывезли уже более пол миллиона украинцев. Президент заявил об этом, выступая перед парламентом Эстонии.

Кстати От архитектуры безопасности остались обломки, – выступление Зеленского перед парламентом Эстонии

Украинцев депортируют в дальние регионы России

Россияне забирают у наших граждан все: документы, телефоны. Они пытаются перевезти их в отдаленные регионы России.

Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи,
 – подчеркнул Зеленский.

Более того, оккупанты всячески препятствуют попыткам людей вернуться в Украину.

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Автор: Ольга Музика