Разлучают семьи и отправляют в дальние регионы, – Зеленский о депортации украинцев в Россию

Владимир Зеленский рассказал международному сообществу, что украинцев принудительно депортируют в Россию с оккупированных территорий.

Захватчики вывезли уже более пол миллиона украинцев. Президент заявил об этом, выступая перед парламентом Эстонии.

Кстати От архитектуры безопасности остались обломки, – выступление Зеленского перед парламентом Эстонии

Украинцев депортируют в дальние регионы России

Россияне забирают у наших граждан все: документы, телефоны. Они пытаются перевезти их в отдаленные регионы России.

Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи,

– подчеркнул Зеленский.

Более того, оккупанты всячески препятствуют попыткам людей вернуться в Украину.

Узнайте больше – Оккупанты вывозят людей из Изюма в Россию: