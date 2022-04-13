Разлучают семьи и отправляют в дальние регионы, – Зеленский о депортации украинцев в Россию
13 апреля 2022 , 14:04Читати новину українською
Владимир Зеленский рассказал международному сообществу, что украинцев принудительно депортируют в Россию с оккупированных территорий.
Захватчики вывезли уже более пол миллиона украинцев. Президент заявил об этом, выступая перед парламентом Эстонии.
Кстати От архитектуры безопасности остались обломки, – выступление Зеленского перед парламентом Эстонии
Украинцев депортируют в дальние регионы России
Россияне забирают у наших граждан все: документы, телефоны. Они пытаются перевезти их в отдаленные регионы России.
Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи,
– подчеркнул Зеленский.
Более того, оккупанты всячески препятствуют попыткам людей вернуться в Украину.
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