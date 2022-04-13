Загарбники вивезли вже понад пів мільйона українців. Президент заявив про це, виступаючи перед парламентом Естонії.

До речі Від архітектури безпеки лишились уламки, – виступ Зеленського перед парламентом Естонії

Українців депортують у далекі регіони Росії

Росіяни забирають у наших громадян все: документи, телефони. Вони намагаються перевезти їх у віддалені регіони Росії.

Дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини,

– наголосив Зеленський.

Ба більше, окупанти всіляко перешкоджають спробам людей повернутись в Україну.

Дізнайтеся більше – Окупанти вивозять людей з Ізюма в Росію: