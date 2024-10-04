Там было 20 резервуаров с топливом: дроны СБУ мощно ударили по нефтебазе в Воронежской области

Ночью 4 октября украинские дроны отработали по нефтебазе "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области. Там оккупанты размещали 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

По информации источников 24 Канала в СБУ, по вражеской нефтебазе отработала Служба безопасности вместе с Силами обороны.

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Что известно об атаке дронов СБУ на "Аннанефтепродукт"

Этой ночью дроны СБУ вместе с Силами обороны Украины отработали по российской нефтебазе "Аннанефтепродукт" в Воронежской области. По данным наших источников, там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Дроны атаковали нефтебазу в поселке Анна: смотрите видео

Кстати, в районе базы активно, правда, безуспешно работала вражеская ПВО. Местные писали о 5 мощных прилетах дронов, после которых вспыхнул сильный пожар.

Кроме активной работы по российским аэродромам, складах с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "хлопка" в самом разгаре,

– подчеркнул наш информированный источник в СБУ.

В результате мощной атаки дронов на нефтебазе вспыхнул пожар: смотрите видео