Такое мнение в эфире 24 Канала выразил старший офицер службы внешней разведки КГБ и ФСБ в отставке Сергей Жирнов. По его словам, Путин имел одного мощного союзника – Китай, но умудрился испортить отношения и с ним.
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"Мы убедились: все, что делает Путин, – это ошибка. Россия упала в экономике, там нет никакой перспективы. У него оставался один партнер – это Китай. И теперь он ссорится с Китаем. Нужно быть или идиотом, или сумасшедшим, чтобы это сделать. Похоже, Путин – безумный идиот", – заметил он.
Это "красная линия" для Китая.
Жирнов отметил, что тема ядерного оружия – это "красная линия" для Китая. Еще в сентябре 2022 года в Самарканде (Узбекистан) лидер Китая Си Цзиньпин сказал об этом Путину.
Китай безумно ненавидит, когда Путин начинает говорить о ядерном оружии. Для Пекина это "красная линия". Когда Си Цзиньпин был в Москве, они подписали совместное заявление, что стороны не будут использовать угрозы ядерного оружия, не будут применять и распространять его,
– говорит экс-сотрудник КГБ.
Экс-офицер ФСБ подчеркнул, что для Китая это было очень важно. Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси – это вызов России для Китая. Путин остался очень недовольным визитом Си Цзиньпина, потому что, вероятно, Китай отказался оказывать военную помощь для россиян.
"Дальше они подписали много разных вещей, но это была "показуха". На самом деле этот визит прошел не так хорошо, как ожидал Путин. Некоторые источники говорят, что Си Цзиньпин сократил программу и уехал раньше", – отметил он.
Жирнов о ядерном оружии России: смотрите видео
Ядерные планы Путина: как отреагировал Китай
- Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- К 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что не говорится о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции.
- Мао Нин сообщил, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором указывают, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.