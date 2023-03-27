Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, во время визита китайского главы Си Цзиньпина в Москву мог решаться именно этот вопрос.

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Россия давит на Запад

Олег Жданов объяснил, что бригада "Искандеров" стоит в Беларуси с декабря 2021 года, то есть с начала учебы. Впрочем, это не главная проблема.

Мне кажется, что здесь две задачи, которые пытается решить РФ. Первое – это подготовка для устрашения Запада,

– предположил он.

По его мнению, именно через саммит НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, связана активизация шантажа со стороны российского диктатора.

"Путин хочет повлиять на саммит и его решение", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, говорится о том, что дальность оружия позволяет попасть в Вильнюс.

Китай тоже в игре

Олег Жданов сообщил, что вторая цель Путина – это все же Беларусь.

И это, кстати, может быть согласовано с Китаем. Потому что у Китая тоже есть свои планы на Беларусь,

– рассказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что наличие хранилища с ядерным оружием предполагает строительство военной базы.

"Лукашенко землю все же нашел, базу строят, а это значит, что российские войска будут охранять это ядерное оружие и хранить на территории Беларуси", – добавил он, намекая на то, что ядерное вооружение не будет передано Вооруженным силам страны, а так и будет оставаться в руках России.

Итак, говорится о скрытой оккупации Беларуси.

В этом может быть заинтересована не только Россия, чтобы привязать ее окончательно, но и Китай,

– объяснил Жданов.

По его мнению, свидетельство тому – молчание Китая. Вероятно, он находится в сговоре с Россией.

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