Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, во время визита китайского главы Си Цзиньпина в Москву мог решаться именно этот вопрос.
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Россия давит на Запад
Олег Жданов объяснил, что бригада "Искандеров" стоит в Беларуси с декабря 2021 года, то есть с начала учебы. Впрочем, это не главная проблема.
Мне кажется, что здесь две задачи, которые пытается решить РФ. Первое – это подготовка для устрашения Запада,
– предположил он.
По его мнению, именно через саммит НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, связана активизация шантажа со стороны российского диктатора.
"Путин хочет повлиять на саммит и его решение", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, говорится о том, что дальность оружия позволяет попасть в Вильнюс.
Китай тоже в игре
Олег Жданов сообщил, что вторая цель Путина – это все же Беларусь.
И это, кстати, может быть согласовано с Китаем. Потому что у Китая тоже есть свои планы на Беларусь,
– рассказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что наличие хранилища с ядерным оружием предполагает строительство военной базы.
"Лукашенко землю все же нашел, базу строят, а это значит, что российские войска будут охранять это ядерное оружие и хранить на территории Беларуси", – добавил он, намекая на то, что ядерное вооружение не будет передано Вооруженным силам страны, а так и будет оставаться в руках России.
Итак, говорится о скрытой оккупации Беларуси.
В этом может быть заинтересована не только Россия, чтобы привязать ее окончательно, но и Китай,
– объяснил Жданов.
По его мнению, свидетельство тому – молчание Китая. Вероятно, он находится в сговоре с Россией.
Ядерный шантаж Путина: ключевое
Кремлевский диктатор Владимир Путин решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Россия разместит свое ядерное оружие в Беларуси.
Политолог Игорь Рейтерович подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет выступать против решения Путина. Единственная надежда – недовольство белорусского народа, которому просто станет страшно от количества ядерного вооружения.
В то же время эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко убежден, что российский диктатор просчитался, начав бряцать ядерным оружием после полномасштабного вторжения в Украину. Запад сейчас не так ослаблен и точно знает, кто враг, поэтому план Путина явно провальный.