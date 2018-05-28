02:40
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Размещение американских войск в Польше: министр обороны сделал заявление

47 Читати новину українською
Американская армия
Американская армия / Фото из открытых источников

Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения американских военных.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как пояснил министр, официальная Варшава обеспокоена за собственную безопасность и ситуацию в регионе. В качестве примера он привел агрессию России в Украине, а в частности, оккупацию Крыма и совершение других враждебных действий.

Читайте также: Президент Польши назвал Россию самой серьезной угрозой для безопасности Европы и мира

Министр добавил, что недавно провел переговоры в Вашингтоне по постоянного присутствия американских войск в Польше.

Результатом наших усилий стало то, что американский Сенат связался с Пентагоном по оценке постоянного присутствия американских войск в Польше, 
– добавил Блащак.

Он отметил, что такое присутствие имеет огромное значение, поскольку задерживает противника.

Ранее издание Onet со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить до 2 миллиардов евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Теги: Новости США Новости Польши Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук