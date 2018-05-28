Размещение американских войск в Польше: министр обороны сделал заявление

Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел переговоры с руководством США по поводу постоянного размещения американских военных.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как пояснил министр, официальная Варшава обеспокоена за собственную безопасность и ситуацию в регионе. В качестве примера он привел агрессию России в Украине, а в частности, оккупацию Крыма и совершение других враждебных действий.

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Министр добавил, что недавно провел переговоры в Вашингтоне по постоянного присутствия американских войск в Польше.

Результатом наших усилий стало то, что американский Сенат связался с Пентагоном по оценке постоянного присутствия американских войск в Польше,

– добавил Блащак.

Он отметил, что такое присутствие имеет огромное значение, поскольку задерживает противника.

Ранее издание Onet со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить до 2 миллиардов евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.