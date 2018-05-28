Розміщення американського війська в Польщі: міністр оборони зробив заяву

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак провів переговори з керівництвом США з приводу постійного розміщення американських військових.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як пояснив міністр, офіційна Варшава стурбована за власну безпеку та ситуацію в регіоні. Як приклад він навів агресію Росії в Україні, а зокрема, окупацію Криму та вчинення інших ворожих дій.

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Міністр додав, що нещодавно провів переговори в Вашингтоні щодо постійної присутності американських військ в Польщі.

Результатом наших зусиль стало те, що американський Сенат зв'язався з Пентагоном за оцінкою постійної присутності американських військ в Польщі,

– додав Блащак.

Він наголосив, що така присутність має величезне значення, бо затримує противника.

Раніше видання Onet з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до 2 мільярдів євро зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.