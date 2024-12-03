"Это не проблема, а воспоминание": как саперы из Харьковской области несмотря на сложные ранения вернулись на службу

Саперы и пиротехники разминируют Харьковские поля, Изюмские села, огромные территории Украины, где свой след оставили оккупанты. Часто они делают это, жертвуя своим здоровьем, но даже после тяжелых травм возвращаются на службу.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала истории двух мужчин – сапера Николая Спичака и пиротехника Сергея Молчанова. Несмотря на ранения, ампутации, они не опустили руки и продолжают работать, чтобы приблизить нашу победу.

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Не сидели, сложа руки

У Николая Спичака два тяжелых подрыва – в сентябре 2022 года и апреле 2023. Он работал на инженерной машине по разминированию. После ранения снова вернулся к работе инструктором, учит других работать с инженерными машинами, которых, к счастью, в Украине становится все больше.

Минные поля стоят повсюду. Тогда были возле дороги... Постоянно тяжело, тяжело каждый день просыпаться. Постоянные головные боли, но я остался живым и это самое главное,

– сказал сапер Межрегионального центра гумразминирования и быстрого реагирования Николай Спичак.

Сергей Молчанов подорвался на противопехотной мине в ноябре 2022 года. Несмотря на ранения глаз, лица, конечностей и ампутацию, он все равно работает. Сейчас мужчина больше всего стремится, чтобы ему разрешили работать именно на земле по разминированию, потому что сейчас такого разрешения нет. Впрочем он продолжает выполнять работу, там где разрешено.

Пиротехник рассказал, что в день подрыва видел мину, с которой уже не раз работал. Все знали, как нужно вести себя, но что-то пошло не так. Во время отхода с места он с ней не разминулся.

Эта ампутация – вообще "легкий" вариант. Сами подумайте – у меня нога всего лишь до колена. Это не проблема, это на память, что во время войны я не просто сидел у мамы под юбкой, а делал свою работу,

– сказал пиротехник Межрегионального центра гумразминирования и быстрого реагирования Сергей Молчанов.

Такие люди мотивируют каждого из нас не опускать руки, ведь им удалось найти в себе силы и вернуться на службу, вернуться к жизни и продолжить максимально приближать украинскую победу.