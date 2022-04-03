Алексей Кулеба заявил, что на разминирование освобожденных населенных пунктов Киевщины уйдет не менее 10 дней. Местным жителям возвращаться туда – еще рано.

Кулеба заявил, что на территории необходимо навести порядок. В освобожденных населенных пунктах будут работать специалисты по ГСЧС, полиция и представители других служб.

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По всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам, с завтрашнего дня, 2 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час,

– сообщил Кулеба.

За это время специалисты оценят объем работ и наведут порядок.

Кулеба обратился к жителям Бучанского, Иванковского и Броварского районов. Он заявил, что возвращаться домой – еще рано. Нужно быть очень осторожными и остерегаться. Впереди очень много работы. Необходимо отстроить Киевщину.

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