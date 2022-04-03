На разминирование освобожденных населенных пунктов Киевщины уйдет не менее 10 дней

3 апреля 2022 , 01:20
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Алексея Кулебы

Алексей Кулеба заявил, что на разминирование освобожденных населенных пунктов Киевщины уйдет не менее 10 дней. Местным жителям возвращаться туда – еще рано.

Кулеба заявил, что на территории необходимо навести порядок. В освобожденных населенных пунктах будут работать специалисты по ГСЧС, полиция и представители других служб.

Заметьте На Киевщине спасатели напомнили аграриям, как действовать при обнаружении мин

По всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам, с завтрашнего дня, 2 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час,
– сообщил Кулеба.

За это время специалисты оценят объем работ и наведут порядок. 

Кулеба обратился к жителям Бучанского, Иванковского и Броварского районов. Он заявил, что возвращаться домой – еще рано. Нужно быть очень осторожными и остерегаться. Впереди очень много работы. Необходимо отстроить Киевщину.

Важно – Девочка из Мариуполя рассказала о жизни в "аду" в видеодневнике: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало