Игорь Клименко рассказал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуде Куниноре об оперативной ситуации в Украине, обстрелах гражданской и критической инфраструктуры, разминировании украинских территорий.

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Япония – главный партнер Украины по вопросам разминирования

Глава МВД отметил, что правительство и граждане Японии с первых дней полномасштабной войны помогают Украине. Кроме того, Япония продолжает помогать с материально-техническим обеспечением, а также способствует проведению обучения для украинских специалистов.

Так, в вопросе разминирования Япония – один из ключевых партнеров Украины. Японские власти уже передали подразделениям МВД значительную помощь. Украинские саперы получили десятки единиц специального транспорта, металлодетекторы, защитное оборудование, а также – медицинское оборудование, автомобили и устройства для криминалистов.

Что известно о разминировании украинских территорий