Ігор Клименко розповів Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі про оперативну ситуацію в Україні, обстріли цивільної та критичної інфраструктури, розмінування українських територій.
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Японія – головний партнер України з питань розмінування
Глава МВС зауважив, що уряд та громадяни Японії з перших днів повномасштабної війни допомагають Україні. Окрім того, Японія продовжує допомагати із матеріально-технічним забезпеченням, а також сприяє проведенню навчання для українських фахівців.
Так, у питанні розмінування Японія – один із ключових партнерів України. Японська влада вже передала підрозділам МВС значну допомогу. Українські сапери отримали десятки одиниць спеціального транспорту, металодетектори, захисне обладнання, а також – медичне устаткування, автомобілі та пристрої для криміналістів.
Що відомо про розмінування українських територій
- Україна офіційно визнана найзамінованішою країною у світі. Загальна площа замінованих територій у нашій державі, за підрахунками ДСНС, станом на лютий 2024 року складало 156 тисяч квадратних кілометрів.
- До розмінування України долучаються й інші країни. Так, у лютому 2024 року до Коаліції з розмінування українських територій зголосилися приєднатися ще 20 країн.
- Також Україна наразі має обмежені ресурси та планує залучати більше жінок до розмінування. Наразі середній показник залучення жінок до цього сягає близько 30%.
- А тим часом Росія ускладнює ситуацію тим, що застосовує бомби дистанційного мінування. Вперше це зафіксували на Сумщині у березні 2024 року.