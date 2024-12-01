Эти разработки впечатляют: харьковские саперы разминируют территории с помощью ИИ

В Харьковской области презентовали несколько типов дронов, которые помогут нашим саперам разминировать территории. Украинские разработчики предлагают различные технологии, чтобы сделать процесс разминирования дистанционным и более безопасным.

Из-за подрывов на минах, к сожалению, есть потери среди саперов. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что разработчики представили дроны, которые уменьшают риски во время работы.

К теме Втрое дешевле импортных аналогов: харьковские инженеры представили машину для разминирования

В чем особенность дронов

Самый большой дрон, который презентовали, предназначен для разминирования агротерриторий. Он особенный тем, что сочетает в себе сразу несколько технологий. Например, наблюдает с видео, наблюдает металлоискателем с воздуха, затем передает эти данные на определенное устройство.

Далее искусственный интеллект обрабатывает все увиденное и создает карту для сапера. Глядя на нее, он понимает, как работать с этой территорией. Такие технологии являются дорогими, но саперы подчеркивают, что у них есть большая потребность, чтобы как можно быстрее разминировать территории и делать это, не подвергая себя риску.

Мы можем пролететь 1 гектар примерно за час, а за 5 – 10 минут информация автоматически накладывается на карту, обрабатывается искусственным интеллектом. Оператор противоминной деятельности или сапер получает правдивые данные с точными координатами всех взрывоопасных предметов,

– рассказал руководитель компании Ailand Systems Дмитрий Титов.

Наши разработчики ждут от иностранцев технологии, чтобы находить не только металлические боеприпасы, но и пластиковые. Украинцы также работают в этом направлении. Ведь многие области Украины, в частности Харьковская, заминирована пластиковыми боеприпасами, которые очень сложно обнаружить. Специальный георадар, который уже есть на рынке, позволит решить эту проблему.

Во время разминирования находят очень много бытового мусора или так называемого безопасного железа из военных машин. Искусственный интеллект очень помогает различить, что является безопасным, а что нет.

Какие дроны представили

Разработчики представили несколько видов дронов: воздушные, дроны, которые смотрят на земле, под землей с помощью металлоискателей и инфракрасных видеокамер, а также наземные, которые находят даже определенные вибрации.

"Агродроны работают по полям, они переработаны под наши нужды. Уже готовое решение – это магнитометр, но проблемой в работе с ним является качественный сбор данных. Поэтому была создана система, которая относит магнитометр от дрона и позволяет собирать качественные данные без шумов, которые сильно влияют на конечный результат", – рассказал директор компании-производителя Postup Евгений Поличенко.

Обратите внимание! В Харьковской области потенциально опасными и заминированными являются 40% территорий, в том числе и определенные части Харькова. В течение 2024 года удалось разминировать 20 га территорий.

Продемонстрированная техника показала себя очень эффективно. Удалось обнаружить противопехотный пояс, пластиковые противотранспортные мины, которые магнит не увидит, а визуальным методом их удалось найти.

Несмотря на то, что дроны полностью не стоят на вооружении ГСЧС или разминировщиков, но их уже тестируют в реальных условиях, где они показывают отличные результаты. Каждый из этих средств сделал свой вклад в "очистку" украинской земли.