Разминирование и временные мосты: как восстанавливают освобожденную Житомирщину

На Житомирщине активно продолжаются работы по восстановлению населенных пунктов, которые освободили от российских оккупантов. Коммунальщики устраняют последствия разрушений.

На восстановление Житомирской области было выделено 100 миллионов гривен. О ходе работ рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Как восстанавливают Житомирщину

В жилых домах в Овруче устанавливают оконные блоки;

в поселке Черняхов и селе Раковщина восстанавливают поврежденные крыши и кровли домов;

в селе Базар осматривают повреждения для определения объемов работ по восстановлению.

В Малине через реку Ирша, а также через реку Грезля между деревнями Народицкой общины создали временные переправы. Мосты разрушила российская армия. Теперь в освобожденные населенные пункты смогут поставлять гуманитарную помощь.

Кроме того, пиротехники разминируют село Новополье и населенные пункты Народицкой территориальной общины Коростенского района.

Работы по восстановлению Житомирщины: видео