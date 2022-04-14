Разминирование и временные мосты: как восстанавливают освобожденную Житомирщину
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
На Житомирщине активно продолжаются работы по восстановлению населенных пунктов, которые освободили от российских оккупантов. Коммунальщики устраняют последствия разрушений.
На восстановление Житомирской области было выделено 100 миллионов гривен. О ходе работ рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
К теме Это был удар баллистическими ракетами: детали ночного обстрела на Житомирщине
Как восстанавливают Житомирщину
- В жилых домах в Овруче устанавливают оконные блоки;
- в поселке Черняхов и селе Раковщина восстанавливают поврежденные крыши и кровли домов;
- в селе Базар осматривают повреждения для определения объемов работ по восстановлению.
В Малине через реку Ирша, а также через реку Грезля между деревнями Народицкой общины создали временные переправы. Мосты разрушила российская армия. Теперь в освобожденные населенные пункты смогут поставлять гуманитарную помощь.
Кроме того, пиротехники разминируют село Новополье и населенные пункты Народицкой территориальной общины Коростенского района.
Работы по восстановлению Житомирщины: видео