Разминирование в Житомирской области: уже уничтожено 1555 боеприпасов

В Житомирской области продолжается разминирование территорий, которые из-за действий российских оккупационных войск и ракетно-бомбовых ударов являются опасными для жизни граждан.

Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, по состоянию на 7 апреля группой пиротехнических работ ГУ ГСЧС области совершено 45 выездов, во время которых от взрывоопасных предметов очищено 450 тысяч квадратных метров территории области. Уничтожено 1555 единиц различных боеприпасов: 59 реактивных боеприпасов, 5 авиабомб, 2 кассетных элемента, 1465 артиллерийских снарядов, 24 другие боеприпасы.

По результатам предварительного обследования, наиболее опасной является Малинская территориальная община. Также к опасным отнесены Народицкая, Овручская, Ушомирская и Волицкая территориальные общины.

По предварительным расчетам нужно провести обследование и разминирование 74,3 км2 территории области,

– добавил Бунечко.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о начале ямочного ремонта трассы Киев – Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара.

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