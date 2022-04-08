Разоблаченным на сотрудничестве с россиянами является гендиректор "112 Украина", – СМИ
Источник:"Украинская правда"
ГБР разоблачило помощников нардепов от партии ОПЗЖ на содействии стране-агрессору. Одним из них, по данным источника "Украинская правда", является гендиректор санкционного "112 Украина" Артем Марчевский.
Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины 9 созыва от партии ОПЗЖ. Он является одним из топ-менеджеров "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла сейчас запрещенной партии. По информации издания "Украинская правда", речь идет именно о гендиректоре телеканала "112" Артеме Марчевском.
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Сотрудничество ОПЗЖистов с Россией
По данным ГБР, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.
Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо Виктора Медведчука. По данным источника "Украинской правды", это – Александр Маменко.
Кстати, работники ГБР в столице провели следственные действия в офисных помещениях и по адресам проживания этих лиц. Изъяли:
- документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;
- черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
- протоколы участковых избирательных комиссий;
- мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
- компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности и прочее.
Сейчас идет комплекс следственных действий, в частности, устанавливается место нахождения фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета Украины, добавили в ГБР.
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