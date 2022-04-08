Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України 9 скликання від партії ОПЗЖ. Він є одним з топменеджерів "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила нині забороненої партії. За інформацією видання "Українська правда", йдеться саме про гендиректора телеканалу "112" Артема Марчевського.

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Співпраця ОПЗЖистів з Росією

За даними ДБР, чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресорки через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа Віктора Медведчука. За даними джерела "Української правди", це – Олександр Маменко.

До слова, працівники ДБР у столиці провели слідчі дії в офісних приміщеннях та за адресами проживання цих осіб. Було вилучено:

документацію, що підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп'ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, встановлюється місце перебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету України, додали у ДБР.

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