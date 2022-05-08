Разобрать завалы школы в Белогоровке пока невозможно: там идут очень серьезные бои

В субботу, 7 мая, российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганщины. В тот момент там от бомбежек скрывалось около 90 гражданских.

Глава Луганской ОВА сегодня 8 мая сообщил, что сейчас в Белогоровке продолжаются очень тяжелые бои и обстрелы с самого утра, поэтому разобрать завалы школы пока невозможно.

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Надеяться на спасение людей – тяжело

Мне бы очень хотелось верить, что люди там (под завалами – 24 канал) живы, и как только завершатся обстрелы, мы сможем разобрать завалы. Но дело в том, что школа обрушилась не из-за обстрелов из минометов или артиллерии,

– сказал Гайдай.

Он рассказал, что на учебное заведение российские оккупанты сбросили авиабомбу. А во время взрыва внутри школы, куда враг прицельно ударил, была очень большая температура.

Весь кислород сгорел. Надеяться на спасение людей очень трудно. Мало шансов, к сожалению,

– добавил глава области.

Обстрел Белогоровской школы: главное

Напомним, что ранее Гайдай сообщил, что в школе находились около 90 человек: 27 выжили, но получили ранения разной степени тяжести. В то же время 60 человек, по его словам, вероятнее всего погибли.

Здание в результате удара было полностью разрушено, авиабомба была большой мощности. После атаки вспыхнул масштабный пожар на площади более 300 квадратных метров. Спасатели ликвидировали огонь четыре часа, затем начали разбирать завалы. Работники ГСЧС обнаружили тела двух погибших.

Добавим, что Белогоровская школа была единственным местом, где жителей села могли укрыться от российских обстрелов. Однако оккупанты цинично разрушили и это укрытие. Ранее они разбомбили местный клуб, где тоже скрывались люди.

В результате обстрелов в Луганской области погибли 2 ребенка

Гайдай также сообщал, что 7 мая российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Приволье из "Ураганов" и "Градов". Там погибли два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, а также их 69-летняя женщина. Сестры погибших, которым 8 и 12 лет, попали в больницу с тяжелыми ранениями.

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