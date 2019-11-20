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      Разочаровался, – Разумков рассказал, почему ушел из "Партии регионов" и голосовал за Януковича

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      Дмитрий Разумков / finbalance.com.ua

      Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул "Партию регионов" еще в 2010 году, потому что разочаровался. Он также рассказал, что голосовал на президентских выборах за Виктора Януковича.

      По словам политика, до 2010 году он поддерживал "Партию регионов" и Януковича. Он отметил, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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      Я еще в 2010 году вышел из "Партии регионов". У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессас как внутренним, так и внешним,
      – отметил Разумков.

      Разумков рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев". Разумков добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.

      По его словам, Януковича он перестал поддерживать как политика, когда вышел из "Партии регионов".

      Глава Верховной Рады отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом "Партии регионов". По его словам, тогда ему было 22 года и он никак не мог быть главным технологом.

      В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

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      Коротко о политической карьере Дмитрия Разумкова

      Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог, был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

      Политическую карьеру Разумков начинал в "Партии регионов" – в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло политсилы которое называлось "Молодые регионы". Однако, после победы Януковича на выборах в 2010 году, вышел из партии.

      В 2010-2014 годах работал с политиком Сергеем Тигипко. Заметим, именно отец Дмитрия Александр Разумков предлагал банкира Тигипко на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Павла Лазаренко в 90-х годах.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Слуга народа Партия регионов Дмитрий Разумков
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