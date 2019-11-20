15:47
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Розчарувався, – Разумков розповів чому пішов з "Партії регіонів" і голосував за Януковича

      660 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / finbalance.com.ua

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що покинув "Партію регіонів" ще у 2010 році, бо розчарувався. Він також розповів, що голосував на президентських виборах за Віктора Януковича.

      За словами політика, до 2010 року він підтримував "Партію регіонів" і Януковича. Він зазначив, що на той час у партії було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

      Варто знати: Хто такий Дмитро Разумков: життєпис нового спікера Верховної Ради

      Я ще в 2010 році вийшов з "Партії регіонів". У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Там були достойні люди. Були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх,
      – зазначив Разумков.

      Разумков розповів, що тоді ключову роль для нього зіграв "внутрішній протест", бо у Києві населення розділилося на тих, хто підтримував Віктора Ющенка і на "ізгоїв". Разумков додав, що не підтримував Ющенка і на виборах голосував за Януковича.

      За його словами, Януковича він перестав підтримувати як політика, коли вийшов з "Партії регіонів".

      Глава Верховної Ради зазначив, що йому "смішно", коли про нього кажуть, що у 2006-му році він був "головним технологом "Партії регіонів". За його словами, тоді йому було 22 роки і він ніяк не міг бути головним технологом.

      Водночас, Разумков додав, що підтримував ЄвроМайдан, бо почали "відбуватися речі, яких не повинно бути в європейській державі".

      До теми: Перша промова Дмитра Разумкова на посаді спікера Ради: основні тези

      Коротко про політичну кар'єру Дмитра Разумкова

      Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

      Політичну кар'єру Разумков розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії.

      У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм Тігіпком. Зауважимо, саме батько Дмитра Олександр Разумков пропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем’єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка у 90-х роках.

      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      44320
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Партія регіонів Слуга народу Віктор Янукович
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      сьогодні , 15:02 Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      Марія Бондар 2800
      Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      сьогодні , 15:00 Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      Світові Медіа 748
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      988
      Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської пари
      сьогодні , 13:00 Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської пари
      Марта Вересюк 1885
      Прослушка Романа Труби: що відомо про директора Державного бюро розслідувань
      сьогодні , 12:56 Прослушка Романа Труби: що відомо про директора Державного бюро розслідувань
      Олег Терещенко 2841
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук