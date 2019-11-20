Розчарувався, – Разумков розповів чому пішов з "Партії регіонів" і голосував за Януковича

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що покинув "Партію регіонів" ще у 2010 році, бо розчарувався. Він також розповів, що голосував на президентських виборах за Віктора Януковича.

За словами політика, до 2010 року він підтримував "Партію регіонів" і Януковича. Він зазначив, що на той час у партії було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Я ще в 2010 році вийшов з "Партії регіонів". У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Там були достойні люди. Були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх,

– зазначив Разумков.

Разумков розповів, що тоді ключову роль для нього зіграв "внутрішній протест", бо у Києві населення розділилося на тих, хто підтримував Віктора Ющенка і на "ізгоїв". Разумков додав, що не підтримував Ющенка і на виборах голосував за Януковича.

За його словами, Януковича він перестав підтримувати як політика, коли вийшов з "Партії регіонів".

Глава Верховної Ради зазначив, що йому "смішно", коли про нього кажуть, що у 2006-му році він був "головним технологом "Партії регіонів". За його словами, тоді йому було 22 роки і він ніяк не міг бути головним технологом.

Водночас, Разумков додав, що підтримував ЄвроМайдан, бо почали "відбуватися речі, яких не повинно бути в європейській державі".

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Коротко про політичну кар'єру Дмитра Разумкова

Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

Політичну кар'єру Разумков розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії.

У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм Тігіпком. Зауважимо, саме батько Дмитра Олександр Разумков пропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем’єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка у 90-х роках.