В России состоялось обращение президента к Федеральному собранию. В то же время о Донбассе и эскалации конфликта Владимир Путин не упомянул вообще, что может иметь негативные последствия для оккупантов.

Путин говорил только о прошлом – о Викторе Януковиче в частности, а о сепаратистских организациях на Донбассе вообще не говорилось. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Это (то, что Путин не упомянул о Донбассе – 24 канал) относительно хорошая новость, но большое разочарование для сепаратистов, российских имперцев", – отметил политолог.

Владимир Фесенко отметил, что оккупанты ждали призывов "поддержки" Донбасса и воинственной риторики. Однако вопрос остается на паузе, и вероятно, это означает, что торги с Западом, в частности с США продолжаются, добавил он.

Путин нарушил логику дипломатии

В то же время политолог сказал, что красные линии и ракеты, о которых упоминал Путин – это демонстрация силы и попытки Путина торговаться с Западом с позиции силы.

Понятие красных линий в дипломатии имеет публичный характер. Когда вспоминают о красных линиях, о них должны знать все, недопустимо, когда кто-то сам субъективно определяет, где эта красная линия – это не логика дипломатии,

– отметил Владимир Фесенко.

Справка. Президент России во время обращения к Федеральному собранию пригрозил ответом тем, кто "пересечет красные линии". Однако о каких именно "линиях" говорится, он не сказал.

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