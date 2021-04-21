Разочарование для сепаратистов, – Фесенко об отсутствии темы Донбасса в послании Путина
В России состоялось обращение президента к Федеральному собранию. В то же время о Донбассе и эскалации конфликта Владимир Путин не упомянул вообще, что может иметь негативные последствия для оккупантов.
Источник:24 канал
Путин говорил только о прошлом – о Викторе Януковиче в частности, а о сепаратистских организациях на Донбассе вообще не говорилось. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.
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Это (то, что Путин не упомянул о Донбассе – 24 канал) относительно хорошая новость, но большое разочарование для сепаратистов, российских имперцев", – отметил политолог.
Владимир Фесенко отметил, что оккупанты ждали призывов "поддержки" Донбасса и воинственной риторики. Однако вопрос остается на паузе, и вероятно, это означает, что торги с Западом, в частности с США продолжаются, добавил он.
Путин нарушил логику дипломатии
В то же время политолог сказал, что красные линии и ракеты, о которых упоминал Путин – это демонстрация силы и попытки Путина торговаться с Западом с позиции силы.
Понятие красных линий в дипломатии имеет публичный характер. Когда вспоминают о красных линиях, о них должны знать все, недопустимо, когда кто-то сам субъективно определяет, где эта красная линия – это не логика дипломатии,
– отметил Владимир Фесенко.
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