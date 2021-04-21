У Росії відбулось звернення президента до Федеральних зборів. Водночас про Донбас та ескалацію конфлікту Володимир Путін не згадав взагалі, що може мати негативні наслідки для окупантів.

Путін говорив лише про минуле – Віктора Януковича зокрема, а про сепаратистські організації на Донбасі взагалі не мовилося. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.

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Це (те, що Путін не згадав про Донбас – 24 канал) відносно добра новина, але велике розчарування для сепаратистів, російських імперців", – зазначив політолог.

Володимир Фесенко зазначив, що окупанти чекали закликів на "підтримку" Донбасу і войовничої риторики. Проте питання залишається на паузі, і ймовірніше, це означає, що торги із Заходом, зокрема із США продовжуються, додав він.

Путін порушив логіку дипломатії

Водночас політолог сказав, що червоні лінії та ракети, про які згадував Путін – це демонстрація сили та намагання Путіна торгуватись із Заходом з позиції сили.

Поняття червоних ліній в дипломатії має публічний характер. Коли згадують про червоні лінії, про них мають знати всі, неприпустимо, коли хтось сам суб'єктивно визначає, де та червона лінія – це не логіка дипломатії,

– зауважив Володимир Фесенко.

Довідка. Президент Росії під час звернення до Федеральних зборів пригрозив відповіддю тим, хто "перетне червоні лінії". Проте про які саме "лінії" мовиться, він не сказав.

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