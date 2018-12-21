"Разочарование": Коломойский рассказал о своих отношениях с Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что Президент Украины Петр Порошенко не оправдал его надежд, а "война испортила" их отношения.

Об этом он заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

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Не оправдал, разочарование. Страна в 2014 году и страна в 2019 году – это будут две разные страны. Опять разрозненность общества, всем все безразлично. Опять никакого патриотического подъема, даже если у нас вдруг Крым захватят, то уже такого подъема не будет, как в 2014 году. Это все он (Порошенко – 24 канал) сделал,

– отметил Коломойский.

Олигарх отметил, что в начале президентства Порошенко он относился к нему с уважением, учитывая его статус. Однако сейчас ситуация несколько иная.

"Все накопилось буквально за полгода. Война испортила отношения", – сказал бизнесмен.

Также на ухудшение их отношений повлияла и ситуация с национализацией "Приватбанка".

Напомним, в декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова и ряда компаний, которые вероятно принадлежат им или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также указанных 6 компаний. 11 июня Национальный банк Украины подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского на 10 миллиардов гривен.