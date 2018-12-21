11:03
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Разочарование": Коломойский рассказал о своих отношениях с Порошенко

      533 Читати новину українською
      Коломойский рассказал о своих отношениях с Порошенко
      Коломойский рассказал о своих отношениях с Порошенко / Фото из открытых источников

      Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что Президент Украины Петр Порошенко не оправдал его надежд, а "война испортила" их отношения.

      Об этом он заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

      Читайте также: Лондонский суд не разрешил разморозить активы Коломойского

      Не оправдал, разочарование. Страна в 2014 году и страна в 2019 году – это будут две разные страны. Опять разрозненность общества, всем все безразлично. Опять никакого патриотического подъема, даже если у нас вдруг Крым захватят, то уже такого подъема не будет, как в 2014 году. Это все он (Порошенко – 24 канал) сделал,
      – отметил Коломойский.

      Олигарх отметил, что в начале президентства Порошенко он относился к нему с уважением, учитывая его статус. Однако сейчас ситуация несколько иная.

      "Все накопилось буквально за полгода. Война испортила отношения", – сказал бизнесмен.

      Также на ухудшение их отношений повлияла и ситуация с национализацией "Приватбанка".

      Напомним, в декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова и ряда компаний, которые вероятно принадлежат им или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также указанных 6 компаний. 11 июня Национальный банк Украины подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского на 10 миллиардов гривен.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес Игорь Коломойский Петр Порошенко Война на Донбассе Приватбанк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      сегодня , 11:00 "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      Крістіна Бердинських
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      20 декабря , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
      сегодня , 10:00 Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть
      Юлія Турелик 87
      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      сегодня , 08:40 Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      Артем Овдієнко 2435
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук