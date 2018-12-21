"Розчарування": Коломойський розповів про свої відносини з Порошенком

Олігарх Ігор Коломойський розповів, що Президент України Петро Порошенко не виправдав його сподівань, а "війна зіпсувала" їхні відносини.

Про це він заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

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Не виправдав, розчарування. Країна у 2014 році та країна у 2019 році – це будуть дві різні країни. Знову розрізненість суспільства, усім усе до одного місця. Знову жодного патріотичного підйому, навіть якщо у нас вдруге Крим захоплять, то вже такого підйому не буде, як у 2014 році. Це все він (Порошенко, – 24 канал) зробив,

– наголосив Коломойський.

Олігарх зазначив, що на початку президентства Порошенка він ставився до нього з повагою, враховуючи його статус. Однак нині ситуація трохи інша.

"Усе накопичилося буквально за півроку. Війна зіпсувала відносини", – сказав бізнесмен.

Також на погіршення їхніх відносин вплинула й ситуація з націоналізацією "Приватбанку".

Нагадаємо, у грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та низки компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їх контролем. Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також зазначених 6 компаній. 11 червня Національний банк України подав нові судові позови у Швейцарії та Україні проти колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського на 10 мільярдів гривень.