Политолог Алексей Буряченко рассказал в эфире 24 Канала, что с момента падения самолета в Казахстане Россия выдвинула абсурдные версии. Об этом же ранее говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Он добавил, что больше всего Азербайджан задел именно цинизм России. Резкая и решительная реакция Азербайджана связана с двуличностью России, которая пытается скрыть следы, вместо того, чтобы извиниться за эту трагедию.

Самолету не дали приземлиться в аэропорту Грозного, его направили на аэродром в Казахстане. Для этого самолет должен был пролететь Балтийское море. Впоследствии была заглушена связь с самолетом. Из-за совокупности этих причин можно сделать вывод, что Россия пыталась скрыть следы и сделать все возможное, чтобы самолет упал в Балтийское море,

– пояснил политолог Алексей Буряченко.

Он добавил, что по такому сценарию, пока самолет достали бы и начали экспертизу, то "черный ящик" мог бы исчезнуть, или быть поврежденным.

Избежание ответственности

Окончательные выводы сделает следственная группа Азербайджана, которая работала на месте событий в Казахстане. "Черный ящик" сохранился, поэтому установить посекундно то, что произошло, не составит проблем.

Это оттянуло бы последствия для России и запутало следствие. Самый большой цинизм в том, что они были готовы пожертвовать людьми. Здесь хочется отметить пилотов – они действительно герои. Несмотря на все обстоятельства, поврежденный фюзеляж и разгерметизацию салона самолета, они смогли посадить самолет и сохранить жизнь некоторым пассажирам,

– добавил политолог.

Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым признал, что эта ситуация действительно произошла на территории России и что было какое-то внешнее влияние на самолет. Так он прокомментировал во время последней публичной встречи в России, когда его спросили журналисты об этой авиакатастрофе.

Какие требования президента Азербайджана

Россия до конца не признала вины и отказывается пока наказывать виновных. Президент Азербайджана Алиев выдвинул три условия к России: признать вину, наказать виновных и возместить ущерб. Политолог добавил, что второй и третий пункты Россия пока игнорирует.

"Я глубоко убежден, что Алиев, не разорвет экономических связей с Россией из-за авиакатастрофы. Но Азербайджан будет стоять на своем до конца, ведь это вопрос внутренней поддержки и легитимности лидера", – добавил Алексей Буряченко.