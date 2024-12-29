Політолог Олексій Буряченко розповів в ефірі 24 Каналу, що від моменту падіння літака в Казахстані Росія висунула абсурдні версії. Про це ж раніше говорив і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Дивіться також Після різких слів Алієва у бік Москви росіяни істерять у соцмережах

Він додав, що найбільше Азербайджан зачепив саме цинізм Росії. Різка і рішуча реакція Азербайджану пов'язана з дволикістю Росії, яка намагається приховати сліди, замість того, щоб вибачитися за цю трагедію.

Літаку не дали приземлитися в аеропорту Грозного, його направили на аеродром у Казахстані. Для цього літак мав пролетіти Балтійське море. Згодом було заглушено зв'язок із літаком. Через сукупність цих причин можна зробити висновок, що Росія намагалася приховати сліди і зробити все можливе, щоб літак упав у Балтійське море,

– пояснив політолог Олексій Буряченко.

Він додав, що за таким сценарієм, поки літак дістали б і розпочали експертизу, то "чорний ящик" міг би зникнути, чи бути пошкодженим.

Уникнення відповідальності

Остаточні висновки зробить слідча група Азербайджану, яка працювала на місці подій у Казахстані. "Чорний ящик" зберігся, тому встановити посекундно те, що відбулося, не становитиме проблем.

Це відтягнуло б наслідки для Росії і заплутало слідство. Найбільший цинізм у тому, що вони були готові пожертвувати людьми. Тут хочеться відзначити пілотів – вони справді герої. Незважаючи на всі обставини, пошкоджений фюзеляж і розгерметизацію салону літака, вони змогли посадити літак і зберегти життя деяким пасажирам,

– додав політолог.

Владімір Путін під час телефонної розмови з Алієвим визнав, що ця ситуація справді сталася на території Росії і що був якийсь зовнішній вплив на літак. Так він прокоментував під час останньої публічної зустрічі в Росії, коли його запитали журналісти про цю авіакатастрофу.

Які вимоги президента Азербайджану

Росія до кінця не визнала провини і відмовляється наразі карати винних. Президент Азербайджану Алієв висунув три умови до Росії: визнати провину, покарати винних і відшкодувати збитки. Політолог додав, що другий і третій пункти Росія поки що ігнорує.

"Я глибоко переконаний, що Алієв, не розірве економічних зв'язків із Росією через авіакатастрофу. Але Азербайджан буде стояти на своєму до кінця, адже це питання внутрішньої підтримки й легітимності лідера", – додав Олексій Буряченко.