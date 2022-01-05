"Разозлило" поведение: в Мариуполе офицер разведки избивал и душил подчиненную

В Мариуполе под стражу взяли офицера отдела разведки. Мужчину обвиняют в избиении подчиненной. Пока он находится на гауптвахте.

Относительно действий офицера разведки идет досудебное расследование. Его осуществляют следователи Третьего следственного отдела управления Государственного бюро разведки в Краматорске.

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Офицер избил подчиненную

Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила о подозрении старшему лейтенанту в применении насилия в отношении подчиненной,

– говорится в сообщении.

Следствие установило, что инцидент произошел в одной из воинских частей Мариуполя. Там офицер отдела разведки, которого "разозлило поведение подчиненной", схватил и душил женщину-старшего матроса за шею, а также бил ее по лицу и голове.

Мужчина находится на гауптвахте

По ходатайству прокуратуры 3 января суд избрал офицеру безальтернативную меру пресечения. Мужчина в течение следующих 60 суток будет находиться под стражей на гауптвахте.

В Токмаке на Запорожье в одном из кафе посетитель душил женщину на глазах у многочисленных свидетелей. Потерпевшая обратилась в полицию, но, по словам ее защитника, правоохранители решили не открывать уголовное производство. Впоследствии из этого участка уволились 95% всех полицейских

Текст сообщения САП:

Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила о подозрении старшему лейтенанту в применении насилия в отношении подчиненной, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

По данным следствия, на территории одной из воинских частей, расположенных в г. Мариуполь, офицер отдела разведки, будучи недовольным поведением подчиненной, совершил сдавливание рукой шеи старшего матроса, нанес удары в лицо и по голове последний, нанеся телесные повреждения.

03.01.2022 судом по ходатайству прокуратуры офицеру избрано безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток.