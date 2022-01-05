Щодо дій офіцера розвідки триває досудове розслідування. Його здійснюють слідчі Третього слідчого відділу управління Державного бюро розвідки у Краматорську.

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Офіцеру побив підлеглу

Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил повідомлено про підозру старшому лейтенанту у застосуванні насильства щодо підлеглої,

– йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що інцидент трапився в одній із військових частин Маріуполя. Там офіцер відділу розвідки, якого "роздратувала поведінка підлеглої", схопив та душив жінку-старшого матроса за шию, а також бив її по обличчю і голові.

Чоловік перебуває на гауптвахті

За клопотанням прокуратури 3 січня суд обрав офіцеру безальтернативний запобіжний захід. Чоловік протягом наступних 60 діб перебуватиме під вартою на гауптвахті.

Зверніть увагу! У Токмаку, що на Запоріжжі, в одному з кафе відвідувач душив жінку на очах у численних свідків. Потерпіла звернулася до поліції, але, за словами її захисника, правоохоронці вирішили не відкривати кримінальне провадження. Згодом з цього відділку звільнилися 95% всіх поліцейських.

Текст допису САП:

Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об‘єднаних сил повідомлено про підозру старшому лейтенанту у застосуванні насильства щодо підлеглої, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, на території однієї з військових частин, розташованих у м. Маріуполь, офіцер відділу розвідки, бувши невдоволений поведінкою підлеглої, здійснивши здавлювання рукою шиї старшого матроса, завдав ударів в обличчя та по голові останній, спричинивши тілесні ушкодження.

03.01.2022 судом за клопотанням прокуратури обрано офіцеру безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб.