Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что технически это возможно. Он добавил, что ранее в Украине изготавливали межконтинентальные ракеты на тысячи километров.
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"Думаю, в перспективе, возможно, не совсем далекой, мы увидим, в частности, и свой зенитно-ракетный комплекс", – сказал Свитан.
Основными компонентами любого зенитно-ракетного комплекса являются локатор – система обнаружения – и ракеты.
Потенциал есть
Украина – ракетная страна. В свое время Советский Союз изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК. Говорится о ракетах разного уровня – противокорабельных, для ЗРК, тактических, оперативно-тактических и межконтинентальных.
Мы можем изготавливать ракеты. Остался определенный потенциал, в частности, инженерно-технический. Не весь разворованный,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Кроме того, украинские конструкторские бюро могут пойти "вперед", ведь выполняют модернизацию некоторых ракет.
"Главная формулировка задачи – финансирование для полноценного комплекса. Это очень важно", – отметил Свитан.
Украинские разработки оружия
- В украинском государстве разрабатывают системы ПВО и аналог HIMARS. По данным The Washington Post, также Украина развернула производство ракет, которые имеют дальность более 400 миль.
- В то же время в Украине есть дроны, которые могут преодолевать более 1000 километров. Кроме того, постепенно в БПЛА внедряют искусственный интеллект. Как сообщало CNN, украинские дроны с ИИ применяют для ударов по российским НПЗ.
- Ранее президент Украины заявлял, что на 2024-й год Украина должна выйти на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости.