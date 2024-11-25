Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что в первые недели после выборов Баден не делал чего-то чрезвычайного. Но впоследствии все-таки начал развязывать Украине руки.

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Может ли Трамп отменить решение Байдена

Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты по России. Ими Украина уже нанесла эффективные удары. Поэтому есть надежда, что действующая администрация дальше продолжит делать все, что может.

Но возникла новая проблема. В качестве ответа на такие действия, в России сообщили о запуске ракеты "Орешник". Тогда американские СМИ снова начали писать о якобы угрозе ядерной эскалации. Владимир Путин делает это намеренно, потому что знает, что Белый дом будет реагировать и может остановиться.

Ничего нового не произошло. Россия уже использовала такое оружие. Возможно, что эта ракета даже неправильно сработала, поэтому россиянам должно быть стыдно за свое якобы новое оружие,

– сказал Уриэль Эпштейн.

Поэтому США наоборот должны спешить, а не останавливаться, ведь они имеют только 2 месяца, чтобы существенно помочь Украине. Когда Трамп войдет в Белый дом, то вряд ли он снимет разрешения Байдена. Ведь двигаться вперед проще, чем назад.

Байден уже разрешил использовать ракеты по российской территории. Теперь значительно сложнее, чтобы новый американский президент сказал, что передумал и этого делать нельзя. Если Трамп так сделает – это будет его большой слабостью,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

Возвращение назад к запретам только даст повод другим диктаторам почувствовать свою силу и проявить агрессию. Не стоит исключать, что новые конфликты могут вспыхнуть на Ближнем Востоке.

Увидим новую реальность

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин высказал противоположное мнение. Он отметил, что победа Трампа на выборах означает изменение политического курса. Многие люди не ожидали этого, потому что согласно опросам лидировала Камала Харрис, она имела хорошие шансы стать новым президентом.

Страх, который сейчас витает над Америкой, распространяется и на ядерную угрозу. Поэтому с точки зрения пиара, это очень эффективный ход Путина. Американцы напуганы, потому что выиграл Трамп, а тут еще Путин якобы решил устроить ядерную войну.

После 20 января мы увидим новую реальность. Уже сейчас к ней надо готовиться, потому что мы увидим что-то совершенно новое. Я подозреваю, что Трамп все-таки отменит разрешение на удары. Новая администрация идет со списком вещей старой администрации, которые планирует отменить,

– добавил Юрий Рашкин.

Например, помощь Украине обязательно должна быть продолжена, но неизвестно, как все обернется, потому что республиканцы сейчас контролируют власть. Финансирование для нашего государства будут продвигать, но теперь все может быть значительно сложнее.