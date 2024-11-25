Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що в перші тижні після виборів Баден не робив чогось надзвичайного. Але згодом все-таки почав розв'язувати Україні руки.

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Чи може Трамп скасувати рішення Байдена

Байден дозволив використовувати далекобійні ракети по Росії. Ними Україна вже завдала ефективних ударів. Тому є сподівання, що чинна адміністрація далі продовжить робити все, що може.

Але виникла нова проблема. Як відповідь на такі дії, у Росії повідомили про запуск ракети "Орешник". Тоді американські ЗМІ знову почали писати про нібито загрозу ядерної ескалації. Владімір Путін робить це навмисно, бо знає, що Білий дім реагуватиме й може зупинитися.

Нічого нового не сталося. Росія вже використовувала таку зброю. Можливо, що ця ракета навіть неправильно спрацювала, тому росіянам має бути соромно за свою нібито нову зброю,

– сказав Уріель Епштейн.

Відтак США навпаки мають поспішати, а не зупинятися, адже вони мають тільки 2 місяці, щоб суттєво допомогти Україні. Коли Трамп увійде в Білий дім, то навряд чи він зніме дозволи Байдена. Адже рухатися вперед простіше, ніж назад.

Байден вже дозволив використовувати ракети по російській території. Тепер значно складніше, щоб новий американський президент сказав, що передумав і цього робити не можна. Якщо Трамп так зробить – це буде його великою слабкістю,

– підкреслив Уріель Епштейн.

Повернення назад до заборон тільки дасть привід іншим диктаторам відчути свою силу та проявити агресію. Не варто відкидати, що нові конфлікти можуть спалахнути на Близькому Сході.

Побачимо нову реальність

Громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін висловив протилежну думку. Він зауважив, що перемога Трампа на виборах означає зміну політичного курсу. Багато людей не очікували цього, бо відповідно до опитувань лідирувала Камала Гарріс, вона мала хороші шанси стати новим президентом.

Страх, який зараз витає над Америкою, розповсюджується і на ядерну загрозу. Тому з погляду піару, це дуже ефективний хід Путіна. Американці налякані, бо виграв Трамп, а тут ще Путін нібито вирішив влаштувати ядерну війну.

Після 20 січня ми побачимо нову реальність. Уже зараз до неї треба готуватися, бо ми побачимо щось зовсім нове. Я підозрюю, що Трамп все-таки скасує дозвіл на удари. Нова адміністрація йде зі списком речей старої адміністрації, які планує скасувати,

– додав Юрій Рашкін.

Наприклад, допомога Україні обов'язково має бути продовжена, але невідомо, як все обернеться, бо республіканці зараз контролюють владу. Фінансування для нашої держави просуватимуть, але тепер все може бути значно складніше.