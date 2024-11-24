Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал 24 Каналу, что раньше враг имел возможность делать определенные укрепрайоны, завозить дополнительные резервы, сокращать логистику переброски всего необходимого на переднюю линию боестолкновения. Однако сейчас в стане врага совсем другая ситуация.

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У врага начала гореть земля под ногами

Когда противник в мае 2024 года начал Харьковскую компанию, за несколько месяцев Силы обороны остановили его и позже получили разрешение на применение определенных номенклатур высокоточного оружия для ударов по территории России на определенное расстояние.

Раньше противник, по его словам, подходил к линии государственной границы и чувствовал себя более-менее в безопасности. Он понимал, что его могут достать FPV-дроны, артиллерия, но высокоточное оружие точно не прилетит.

Как только украинские силы получили разрешение на применение высокоточного оружия, у врага начала гореть земля под ногами на территории России. Как следствие противник был вынужден маневрировать, дополнительно рыть укрытия, расконцентрировать технику, которую он использует потом на передней линии боестолкновения, и оттягивать ее и логистические склады,

– подчеркнул командир батальона.

Важно, что любая логистическая миграция противника в условиях, когда украинские силы могут потенциально его ликвидировать, замедляет его действия и снижает ударно-штурмовой потенциал.

К слову. Глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук заметил, что решение США предоставить разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России это то, к чему "Путин не привык". Обычно он, по словам Рыбачука, "привык, что может грозно предупреждать, озвучивать какие-то вещи и тогда Запад отступает". Однако "началась взрослая игра"

Украина высокоточным оружием может бить по таким российским объектам как аэродромы ближнего базирования, и тогда противник вынужден постоянно перемещать свою авиацию. А это сокращает количество вылетов в сутки. Чем меньше противник вылетает, тем меньше управляемых авиабомб попадает на украинскую землю и разрушает наши города.

Также принципиально для Сил обороны наносить удары по российским логистическим складам с боеприпасами.

Если на территории России мы раздолбали склад, с которого они поставляли снаряды к своим пушкам на переднюю линию, интенсивность обстрелов снизилась. Чем меньше обстреливают наши передовые позиции, тем больше способности у них как готовить и укреплять линии обороны, так и выбивать врага с тех позиций, которые он занял,

– пояснил Юрий Федоренко.

Поэтому украинские беспилотные системы дальнего радиуса действий плюс высокоточное оружие западных партнеров в необходимом количестве – это то, что, по его словам, дает возможности существенно переламывать ход боевых действий и получать преимущество в пользу Сил обороны.

Напомним, что западные СМИ предположили, по каким российским объектам Украина может нанести удар западным дальнобойным оружием. В частности речь идет о более 200 целях, которые расположены в пределах досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow. Это российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны. Также удары по штабу бригады или дивизии могут создать хаос в российских подразделениях.