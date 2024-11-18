Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил 24 Каналу, что для такого решения Запада есть объяснение. Владимир Путин должен понять, что его преступления не останутся безнаказанными.

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Как может отреагировать глава Кремля

"Интересно, потому что происходит то, к чему Путин не привык. Он привык, что может грозно предупреждать, озвучивать какие-то вещи и тогда Запад отступает. Но началась взрослая игра", – подчеркнул Олег Рыбачук.

В Кремле не раз заявляли, что Украине якобы нельзя предоставлять танки, ракеты, самолеты, а чтобы больше – возможность бить вглубь российских территорий. Впрочем в реальности все происходит иначе.

Я не знаю под каким влиянием это происходит, но воспринимаю это как мгновенную реакцию на ночь, которую мы пережили (массированный обстрел 17 ноября – 24 Канал). После паузы Путин беспрецедентно и нагло ударил снова. Это показывали и обсуждали все мировые каналы,

– рассказал Олег Рыбачук.

Соответственно, можем предположить, что разрешение на удары – это ответ демократического мира на беззаконие России. Путину хотели показать, что есть жесткая реакция на очередную эскалацию. Однако стоит подождать, что будет дальше. Как правило, оккупанты после одной массированной атаки вскоре проводили другую. Это может повториться.

Почему Россия атаковала именно сейчас

Стоит заметить, что россияне не ждали морозов для проведения обстрела. Создается впечатление, что они спешат, а вероятная причина – инаугурация Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

Также оккупанты понимают, что одним из первых ударов Украины западным оружием могут быть войска КНДР в Курской области. Время покажет, действительно ли официальный Киев решит попасть именно туда. Стоит понимать, что пока информации мало. Так было, когда предоставляли ракеты, системы ПВО Patriot и самолеты F-16.

Хотя говорят якобы россияне все знали и перенесли свои самолеты далеко за Урал, но в зоне досягаемости американского оружия есть сотни объектов. Важно, что говорится не только об оружии американского производства, но и французского, итальянского и британского,

– подытожил Олег Рыбачук.

К слову, западные СМИ 17 ноября написали, что Джо Байден разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS дальнего радиуса действия. Издание предполагают, что это ответ на привлечении войск КНДР к войне. Кроме этого, Байден может не возражать против использования ракет не только по Курщине, а по другой территории России.

Президент Украины отреагировал на сообщение и отметил, что такие действия не анонсируют. Важны не слова, потому что ракеты сами за себя скажут.