Издание Associated Press пишет, что Украина уже воспользовалась возможностью бить американским оружием по российской территории. Эту информацию им подтвердил чиновник, который пожелал остаться анонимным.
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"В последние дни"
Источник издания отметил, что американское оружие использовали буквально недавно. Речь шла об ударах "последних дней".
Западный чиновник не предоставил больше никаких деталей.
Украина долго боролась за разрешение бить по территории России западным оружием. Особенно остро этот вопрос встал после начала повторного наступления россиян на Харьковщине.
Зеленский объяснил, что может повлиять на решение партнеров о снятии ограничений
- Зеленский открыто говорит о том, что хочет использовать западное оружие дальнего действия для ударов по России. Президент Украины рассказал журналистам, что может повлиять на решение партнеров.
- В частности Украина хочет использовать Storm Shadow для ударов по территории агрессора. По словам Зеленского, несмотря на сообщения об обратном, Великобритания не дала на это "100% разрешения".
- Президент предположил, что окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем решающее значение имеет позиция Вашингтона. "Вы знаете, как это работает", – сказал он.