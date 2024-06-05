Видання Associated Press пише, що Україна вже скористалась можливістю бити американською зброєю по російській території. Цю інформацію їм підтвердив чиновник, який забажав залишитись анонімним.

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"Останніми днями"

Джерело видання відзначило, що американську зброю використовували буквально нещодавно. Мова йшла про удари "останніх днів".

Західний чиновник не надав більше жодних деталей.

Україна довго боролась за дозвіл бити по території Росії західною зброєю. Особливо гостро це питання постало після початку повторного наступу росіян на Харківщині.

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