Зеленский снова подчеркнул, что дальнобойность должна быть достаточной для Украины. Ранее он отмечал: разрешение на применение оружия, к которому нет ракет, – это фактически не разрешение.

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Как продвигаются переговоры о разрешении на удары по России

Путин трактует как разрешение для себя делать все, что он делает. Все, что угодно. Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где Россия готовит силы, где Россия держит резервы, где она располагает военные объекты и какую использует логистику, – каждый, кто все это видит, очевидно понимает, для чего Украине дальнобойность. Мы подробно говорили об этом с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лэмми, госсекретарем Соединенных Штатов, британским секретарем по иностранным делам, которые недавно были в Киеве,

– сказал президент.

Он подчеркнул: пока партнеры медлят, Путин сжигает наши города и села. Он, в отличие от Киева, не ждет согласования своих шагов.

"Я надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. И я хочу подчеркнуть еще раз – достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны. И заставить Россию искать мира. И мы очень надеемся, очень, на наших партнеров. Мы надеемся на результат от наших партнеров. По крайней мере, мы работаем над этим", – добавил Зеленский.

А как дела с ПВО

Когда говоришь на встречах важных, закрытых, различных с партнерами "нам нужна ПВО", то трудно, очень трудно каждый раз слышать в ответ "мы работаем над этим". Российские ракеты и предоставленные Ираном "Шахеды" в это время, к сожалению, также работают. Но работают в нашем небе и против наших людей. И Путину не нужны никакие разрешения, никакие согласования на дальнобойность,

– акцентировал гарант.

Между тем противовоздушная оборона, а особенно Patriot, нужна Украине для того, чтобы дети могли учиться офлайн. По словам президента, этих систем ПВО достаточно в мире и Украина давно ожидает их от партнеров.

Также лидер государства высказался относительно укомплектования бригад оружием.