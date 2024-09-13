Зеленський знову підкреслив, що далекобійність має бути достатньою для України. Раніше він наголошував: дозвіл на застосування зброї, до якої немає ракет, – це фактично не дозвіл.

Дивіться також Зеленський анонсував зустріч з Байденом уже цього місяця

Як просуваються перемовини щодо дозволу на удари по Росії

Путін трактує як дозвіл для себе робити все, що він робить. Все, що завгодно. Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові об'єкти і яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність. Ми детально говорили про це з Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі, держсекретарем Сполучених Штатів, британським секретарем щодо закордонних справ, які нещодавно були в Києві,

– сказав президент.

Він наголосив: доки партнери зволікають, Путін спалює наші міста і села. Він, на відміну від Києва, не чекає на погодження своїх кроків.

"Я сподіваюся, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. І я хочу підкреслити ще раз – достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити хід війни. І змусити Росію шукати миру. І ми дуже сподіваємось, дуже, на наших партнерів. Ми сподіваємось на результат від наших партнерів. Принаймні, ми працюємо над цим", – додав Зеленський.

А як справи із ППО

Коли говориш на зустрічах важливих, закритих, різних з партнерами "нам потрібна ППО", то важко, дуже важко щоразу чути у відповідь "ми працюємо над цим". Російські ракети і надані Іраном шахеди у цей час, на жаль, також працюють. Але працюють в нашому небі і проти наших людей. І Путіну не потрібні жодні дозволи, жодні погодження на далекобійність,

– акцентував гарант.

Тим часом протиповітряна оборона, а особливо Patriot, потрібна Україні задля того, щоб діти могли навчатися офлайн. За словами президента, цих систем ППО достатньо у світі й Україна давно очікує їх від партнерів.

Також лідер держави висловився щодо укомплектування бригад зброєю.