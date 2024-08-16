В Минобороны Канады рассказали, что Украина может использовать танки, бронемашины и другую технику, которые получила от этого государства, на территории России. В частности, недавно наша страна получила восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

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Нет никаких географических ограничений

Пресс-секретарь Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен заявила, что Украинцы лучше знают, как защищать свою родину. По ее словам, Канада стремится поддерживать нашу способность.

Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине,

– добавила она.

Не понятно, было ли канадское вооружение в руках украинских военных, когда они начали свою операцию на территории Курской области России.