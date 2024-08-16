У Міноборони Канади розповіли, що Україна може використовувати танки, бронемашини та іншу техніку, які отримала від цієї держави, на території Росії. Зокрема, нещодавно наша країна отримала вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

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Немає жодних географічних обмежень

Речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен заявила, що Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину. За її словами, Канада прагне підтримувати нашу спроможність.

Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні,

– додала вона.

Не зрозуміло, чи було канадське озброєння в руках українських військових, коли вони розпочали свою операцію на території Курської області Росії.