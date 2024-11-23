В обращении от 21 ноября глава Кремля прямо заявил, что он оставляет за собой право бить по объектам тех стран Запада, которые поставляют оружие Украине для ударов по России, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Кремле возмущены заявлением Франции

Вероятно, российский диктатор ожидал, что США, Великобритания и Франция, которые позволили Киеву бить по России ATACMS и Storm Shadow / Scalp, отменят эти разрешения.

Однако после угрожающей речи Путина министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро смело поставил точку в вопросе дальнобойных ракет. Он заявил, что Франция позволяет Украине наносить удары по России французскими ракетами большой дальности. Кроме того, политик высказал мнение, что западные союзники в поддержке Украины не должны "устанавливать никаких красных линий".

Барро также не стал исключать, что это может означать участие французских войск в бою. Также он высказался за приглашение Украины в НАТО.

Естественно, такое заявление разгневало Москву. Так, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова угрожающе отметила, что "слова главы МИД Франции о разрешении бить дальнобойными ракетами по России – не поддержка Украины, а ее добивание".