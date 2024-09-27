Зеленский вернется из США без разрешения на удары ракетами вглубь России, – The Times

Владимир Зеленский посетил США и провел ряд важных встреч. В то же время западные журналисты считают, что он вернется без разрешения на ракетные удары вглубь России.

The Times пишет, что президент Украины Владимир Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь по территории России. Журналисты отмечают, что во время своего визита он просил о соответствующем разрешении.

Смотрите также План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

США продолжают поддерживать Украину

Украина просит о разрешении наносить удары ракетами Storm Shadow и ATACMS по российским военным целям расположенных глубоко на территории врага.

США не меняли своей позиции относительно этого и выступают против. Также ранее российский президент Владимир Путин предупредил, что масштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может спровоцировать ядерный ответ.

Однако действующий президент США Байден подтвердил дальнейшую поддержку Украины, объявив о пакете военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов, который включает первые поставки высокоточных планирующих бомб JSOW для поражения российских сил на расстоянии до 112 километров.