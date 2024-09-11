Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, какие западные ракеты необходимы ВСУ, чтобы нанести удары вглубь России.

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Разрешение может быть

Петр Черник вспомнил, что еще в июне 2022 года системы HIMARS казались для Украины фантастикой. Осенью 2022 года – системы IRIS-T и особенно Patriot. Сейчас они полноценно работают. Также тяжелые танки Challenger, Abrams и Leopard-2, истребители F-16.

Шансы вполне высокие. Если идти по такой логике и такими соображениями, то разрешение наносить удары на глубину до 300 километров может быть,

– предположил он.

Какие ракеты нужны ВСУ

Военный эксперт отметил, что для ударов вглубь России украинским защитникам нужны, в частности, ракеты Storm Shadow / SCALP – британско-французская разработка, немецкие Taurus и американские ATACMS на 300 километров.

Баллистика, потому что две предыдущие крылатые ракеты – разница в скорости. Крылатая ракета – в пределах тысячи километров в час. Баллистика – это 5 тысяч километров в час. Баллистика всегда лучше,

– подчеркнул он.

Также уникальная американская ракета AGM-158 JASSM, которая в базовой версии может наносить удары на 370 километров воздушного базирования. Штаты имеют их на складах в количестве более 5 тысяч, которые не находятся на боевом дежурстве. Это очень много.

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"Если предоставить дальнобойную версию на 910 километров, то аэродром "Энгельс" можно превратить в пепел. Там боевая часть до полутонны. Конечно, еще очень нужна баллистика именно в кассетной части. Потому что кассетными ракетами очень удобно уничтожать авиацию, которая стоит на аэродромах. Этого всего у наших союзников есть в достаточном количестве", – добавил Черник.