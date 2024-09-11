Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, які західні ракети необхідні ЗСУ, щоб завдати ударів вглиб Росії.

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Дозвіл може бути

Петро Черник пригадав, що ще у червні 2022 року системи HIMARS здавались для України фантастикою. Восени 2022 року – системи IRIS-T та особливо Patriot. Зараз вони повноцінно працюють. Також важкі танки Challenger, Abrams та Leopard-2, винищувачі F-16.

Шанси цілком високі. Якщо йти за такою логікою та такими міркуваннями, то дозвіл завдавати ударів на глибину до 300 кілометрів може бути,

– припустив він.

Які ракети потрібні ЗСУ

Військовий експерт зазначив, що для ударів вглиб Росії українським захисникам потрібні, зокрема, ракети Storm Shadow / SCALP – британсько-французька розробка, німецька Taurus та американська ATACMS на 300 кілометрів.

Балістика, бо дві попередні крилаті ракети – різниця у швидкості. Крилата ракета – у межах тисячі кілометрів на годину. Балістика – це 5 тисяч кілометрів на годину. Балістика завжди краща,

– підкреслив він.

Також унікальна американська ракета AGM-158 JASSM, яка у базовій версії може завдавати ударів на 370 кілометрів повітряного базування. Штати мають їх на складах у кількості понад 5 тисяч, які не перебувають на бойовому чергуванні. Це дуже багато.

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"Якщо надати далекобійну версію на 910 кілометрів, то аеродром "Енгельс" можна перетворити на попіл. Там бойова частина до пів тонни. Звичайно, ще дуже потрібна балістика саме у касетній частині. Тому що касетними ракетами дуже зручно знищувати авіацію, яка стоїть на аеродромах. Цього всього у наших союзників є у достатній кількості", – додав Черник.