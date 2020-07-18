17 июля состоялся аукцион, на котором можно было приобрести "специальное разрешение на пользование недрами" – то есть, на добычу янтаря. Это разрешение выдается на 5 лет, а государство получит за них 40 миллионов гривен.

Об этом проинформировал 17 июля глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке .

Напомним Как в Украине незаконно добывают янтарь: зрелищное видео

Два участка в селе Алексеевка Сарненского района Ровенской области выставили на Prozorro в июне 2020 Аукцион состоялся 17 июля. В одном аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором – 6:

Начальная цена первого участка составляла 319,6 тысячи гривен, отдали же его за 12,63 миллиона.

Второй участок стартовал с 333,2 тысячи, купили же его за 29 миллионов.

Выиграли аукцион общества с ограниченной ответственностью "БурПром" и "Терра Амбер". Оба зарегистрированы в Киеве:

" БурПром " – в июне и с уставным капиталом в 2 000 гривен,

" Терра Амбер " – в июле, однако с большим капиталом в 375 000 гривен.

Эти фирмы на 5 лет получат право добывать на указанных участках янтарь.

Напомним, ВРУ 19 декабря приняла законопроект о янтаре , а Зеленский подписал его 27 декабря. Именно этот документ предусматривает введение разрешений на добычу янтаря, а вместе с тем и наказание за незаконную добычу янтаря и за безхозяйственное использования земель.