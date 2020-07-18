Дозвіл на легальний видобуток бурштину продали на аукціоні – вперше в Україні
17 липня відбувся аукціон, на якому можна було придбати "спеціальний дозвіл на користування надрами" – тобто, на видобуток бурштину. Цей дозвіл видають на 5 років, а держава отримає за них 40 мільйонів гривень.
Про це проінформував 17 липня очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.
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Дві ділянки у селі Олексіївка Сарненського району Рівненської області виставили на Prozorro у червні 2020. Аукціон відбувся 17 липня. В одному аукціоні брали участь 4 фірми, а в другому – 6:
- Початкова ціна першої ділянки становила 319,6 тисячі гривень, віддали ж її за 12,63 мільйона.
- Друга ділянка стартувала з 333,2 тисячі, купили ж її за 29 мільйонів.
Виграли аукціон товариства з обмеженою відповідальністю "БурПром" і "Терра Амбер". Обидва зареєстровані у Києві:
- "БурПром" – у червні й зі статутним капіталом у 2000 гривень,
- "Терра Амбер" – у липні, однак з більшим капіталом у 375 000 гривень.
Ці фірми на 5 років отримають право видобувати на зазначених ділянках бурштин.
Нагадаємо, ВРУ 19 грудня прийняла законопроєкт про бурштин, а Зеленський підписав його 27 грудня. Саме цей документ передбачає запровадження дозволів на видобуток бурштину, а разом із тим і покарання за незаконний видобуток бурштину та за безгосподарське використання земель.