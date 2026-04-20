Это облегчит ситуацию, – эксперт NISS назвал неочевидные преимущества легализации оружия в Украине

Теракт в Киеве возобновил общественную дискуссию о легализации оружия в Украине. Однако такие обсуждения поляризуют общество и тем самым играют на руку врагу.

Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус объяснил 24 Каналу, как легализация при условии обязательных медосмотров и курсов могла бы частично удовлетворить обе стороны.

Может ли легализация оружия способствовать безопасности граждан?

Важно! В Киеве 18 апреля мужчина открыл огонь по людям. Злоумышленник начал стрельбу после ссоры с соседом. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших – 12-летний подросток. По состоянию на 19 апреля в больнице оставалось 8 раненых.

Общество раскололось на 2 лагеря: противники легализации указывают, что стрелок как раз и имел зарегистрированное оружие, а сторонники убеждены – любой вооруженный прохожий мог уменьшить масштабы трагедии.

По словам эксперта, эта дискуссия актуальна во многих странах, но для Украины в условиях полномасштабной войны приобретает особый вес. Опыт Израиля после нападения 7 октября 2023 года – наглядный аргумент в пользу вооруженного гражданского населения: именно благодаря этому удалось спасти значительное количество жизней.

Легализация оружия – не означает вседозволенность, потому что обязательные медосмотры и постоянное обучение должны быть такой же нормой, как для получения водительских прав. Речь идет не о пулеметах, а об ограниченном арсенале для самозащиты,

– сказал Ус.

Например, в США бандиты знают, что в любой квартире может быть огнестрельное оружие, это влияет на то, что они могут не пойти на кражу, потому что понимают риски.

"Дискуссии об оружии каждый раз раскалывают людей, а это ослабляет страну в военное время. При этом реальность такова, что после любой войны оружие все равно расходится по рукам – и лучше, чтобы оно было у законопослушных граждан", – подчеркнул Ус.

Обязательные медосмотры и курсы могут стать естественным фильтром, потому что не каждый захочет регулярно проходить комиссии, и это само по себе сократит количество желающих иметь оружие. Но главной задачей является то, чтобы сделать такие проверки некоррумпированными.

